Rusya’da Duma seçimlerinden Putin’in partisi Birleşik Rusya birinci çıktı

AA

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’nın yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde seçimlere katılım yüzde 51,68 oldu. Oyların yüzde 99,69’unun sayıldığı seçim sonuçlarına göre, seçimlere giren 14 siyasi partiden 5’i barajı geçti.

Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 49,85 ile birinci olurken Komünist Parti yüzde 18,96, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,50, Adil Rusya yüzde 7,44, Yeni İnsanlar yüzde 5,33 oy oranıyla barajı aşarak parlamentoya girdi.

Ülkedeki muhalif kesimler, Yeni İnsanlar partisinin Kremlin politikaları yanlısı olduğunu öne sürüyor.

Her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilliği için 225 aday parti listesinden, 225 aday ise partilerin belirlediği liste dışındaki bağımsız adaylardan seçiliyor. Bağımsız adayların büyük bir kısmını partiler belirlerken bir kısmı da bulunduğu bölgeden yasalarda belirlenen miktarda seçmen imzası ile adaylığını gösteriyor.

Parti listesi dışından, 2 bin 15 adayın katıldığı milletvekili seçiminde ise Birleşik Rusya 198 milletvekili, Komünist Parti 9 milletvekili, Adil Rusya 8 milletvekili, Liberal Demokrat Parti 2 milletvekili, Vatan Partisi 1 milletvekili, Gelişim Partisi 1 milletvekili, Sivil Platform 1 milletvekili elde etti. 5 aday da bağımsız olarak Duma’ya giriyor.

Birleşik Rusya partisi Genel Sekreteri Andrey Turçak, seçim sonucunda Duma’ya anayasa değişikliği yapacak çoğunlukla, yani toplamda 300’den fazla milletvekili ile gireceklerini duyurdu.

- Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu’nun milletvekilliği

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Duma seçimlerinde milletvekili adayı olmuştu. Rus basınında, her iki bakanın milletvekilliğinden feragat edeceklerine dair iddialar çıktı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, her iki bakanın kararının kendisinin vereceğini ifade etti.

- Bölgelerdeki yöneticilerin çoğunluğu da Birleşik Rusya'dan

Çeçenistan, Dağıstan, Mordovya ve Tuva cumhuriyetlerinin de aralarında bulunduğu 12 federal bölgede başkan ve vali seçimi, 39 bölgede parlamento seçimi, 19 bölgede ara seçimler, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimleri ve 5 şehirde de yerel seçimler yapıldı.

12 federal bölgenin 3’ündeki başkan ve vali seçimleri parlamento tarafından seçilirken 9’undaki yöneticiler ise seçimlerle belirlendi. Buna göre, Birleşik Rusya Partisi 6 yerde kazanırken bir bölgede Komünist Parti adayı, bir bölgede Liberal Demokrat Parti adayı, bir bölgede de bağımsız aday kazandı.

- Geçen seçime katılım oranı yüzde 47,88 kalmıştı.

18 Eylül 2016’da yapılan Duma seçimlerine katılım yüzde 47,88 olmuştu. 2016'daki seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 54,20 oy alarak 343 milletvekili ile tarihinde en çok sandalyeye sahip olmuş ve iktidarda kalmıştı. Komünist Parti yüzde 13,34 oy, Liberal Demokrat Parti yüzde 13,14 oy, Adil Rusya ise yüzde 6,22 oy oranıyla parlamentoya girmişti.

Bu arada Komünist Parti, Moskova’da yapılan elektronik oylamanın sonuçlarına itiraz etti. Komünist Parti, bugün dahil 21 ve 25 Eylül tarihlerinde seçim sonuçlarına yönelik miting düzenlemek için Moskova yönetimine başvursa da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşulları nedeniyle başvurusu reddedildi.

Öte yandan Rusya Merkez Seçim Komisyonuna göre, seçimlerde 35 bölgede yer alan 107 sandıkta 25 bin 830 oy iptal edildi.

Rusya genelinde yapılan seçimlerin kesin sonucunun cuma günü açıklanacağı bildirildi.