Rusya’da casuslukla suçlanan ABD’li 6 ay daha tutuklu kalacak

Rusya’da “casusluk yaptığı” iddiasıyla cezaevine konulan ABD vatandaşı Paul Whelan’ın tutukluluk süresi 6 ay uzatıldı.

Moskova Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Whelan’ın serbest bırakılma talebi reddedildi. Mahkeme, Whelan’ın 6 ay daha tutuklu kalmasına karar verdi.

2018 yılı aralık ayında Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan Whelan, mahkemenin tutuklama kararının ardından cezaevine konulmuştu.

Geçen yıl aralık ayında duruşması yapılan Whelan'ın tutukluluk süresi 29 Mart'ta sona erecekti.