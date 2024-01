Rusya’da ‘çaresi yok’ dediler! Çeçen hemşire nadir hastalığını Türkiye’de yendi

Nadir görülen ekinokok kistinin leğen kemiğini sarması sonucu yürüyemez hale gelen 56 yaşındaki Mainat Bechieva, Türkiye’de sağlığına kavuştu. Rusya’da yaşayan Çeçen asıllı hemşire Bechieva, ağrılarından kurtularak sağlığına kavuşmak için ülkesinde farklı hastanelere gitti. Doktorların 'bunun çaresi yok’ demesi üzerine Türkiye’ye gelen Bechieva, yaklaşık 10 saatlik riskli ameliyat sonrası 12 santimetre büyüklüğe ulaşan kitleden kurtuldu. Başvurduğu hastanelerden olumsuz cevap aldığını söyleyen Bechieva, “Bazı hastaneler tedaviyi yapamayacaklarını söyleyip, reddettiler. Verilen ilaçlar etki göstermiyordu. Ameliyatla bir tedavisi varsa beni yönlendirmelerini istedim. Ama doktorlar elini iki yana açarak ‘bilgimiz yok’ şeklinde cevap vererek, bunun ‘çaresi yok’ dediler” diye konuştu.

“ARTIK KANIMDA TÜRK KANI VAR”

Ameliyattan önce büyük korkular yaşadığını söyleyen Bechieva, “Türkiye’yi çok sevdim. Artık benim kanımda Türk kanı var. Türkiye’de verilen sağlık hizmetinden çok memnun kaldım. Ameliyattan önce korkularım vardı. Riskli olduğunu doktorlar da söylüyordu, bunu biliyordum. Ama ben her şeyin Allah’ın elinde olduğunu da biliyordum. Allah’a şükür şu an her şey yolunda” ifadelerini kullandı.