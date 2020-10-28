DHA

Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Karolina Chernykh, alevli 30 kiloluk halteri kaldırarak yeni bir dünya rekoru kırdı.

DHA'nın haberine göre ağırlık kaldırmayı hobisi olarak gördüğünü ifade edilen Karolina’nın, halteri 1 dakika içinde 25 defa kaldırdığı belirtildi.

Karolina'nın bu denemesini hem IntelRecord Uluslararası Ajansı hem de Rusya rekor sicili kaydetti.