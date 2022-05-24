Rusya yüzünü tamamen Çin'e mi döndü?

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Batı ile ilişkilerden çok Çin ile bağları geliştirmek ve güçlendirmek üzerine çalışacaklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan yazıya göre Lavrov "Eğer Batı ilişkileri devam etmek için bir teklifle gelirse buna ihtiyacımız olup olmadığına bakacağız" dedi.

Lavrov ayrıca asıl amaçlarının Çin ile ilişkileri ilerletmek olduğunu vurgulayarak "Şimdi Batı diktatör pozisyonuna geçtiğine göre, Çin ile ekonomik bağlarımız olduğundan daha hızlı gelişecek. Dünya kalkınmasının merkezi artık Avrasya" dedi.