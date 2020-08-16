Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 143 bin 333 ton narenciye dış satımıyla ülkeye 80 milyon 887 bin dolar döviz girdisi sağlanan Rusya'ya ihracat, bu senenin aynı döneminde arttı.
Ocak-temmuz döneminde, Rusya'ya ihraç edilen 198 bin 106 tonluk narenciye ile ülke ekonomisine 119 milyon 340 bin dolarlık döviz girdisi elde edildi.
Ürün bazında Rusya'ya, 83 bin 119 ton mandalina 50 milyon 790 bin dolara, 40 bin 241 ton limon 30 milyon 826 bin dolara, 42 bin 392 ton portakal da 22 milyon 173 bin dolara ihraç edildi.
İhracatın kalan bölümünü diğer narenciye ürünleri oluşturdu.
"ÜRETTİĞİMİZ NARENCİYELERE RUSYA'DAKİ TÜKETİCİLER DAMAK TADI OLARAK ALIŞKIN"
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Rusya'nın narenciye ihracatında Türkiye için geleneksel bir pazar olduğunu söyledi.
Rusya'nın, ihracat açısından Türkiye için önemli olduğunu dile getiren Kaçmaz, şunları kaydetti:
"Kaliteli ve doğal ürün yetiştiriyoruz. Lojistik olarak yakınız. Diğer taraftan iki ülke arasındaki ilişkiler de etkiliyor. Ürettiğimiz narenciyelere Rusya'daki tüketiciler damak tadı olarak alışkın. Bundan dolayı Rusya'dan oldukça fazla talep alıyoruz. Bu da ihracatımıza katkı sunuyor. Türk narenciyesi sadece Rusya pazarında değil Avrupa Birliği ülkelerinde de talep görüyor."
EN ÇOK İHRACATI YAPILAN ÜLKELER VE RUSYA'YA SATILAN ÜRÜNLER
Türkiye'nin, ocak-temmuz döneminde en çok narenciye ihracatı yaptığı 5 ülke şöyle:
|Ülkeler
|2019 ihracatı (dolar)
|2020 ihracatı (dolar)
|Değişim (yüzde)
|Rusya Federasyonu
|80.887.985
|119.340.451
|48
|Ukrayna
|22.927.420
|33.475.541
|46
|Irak
|36.629.688
|29.168.106
|-20
|Romanya
|17.847.543
|21.807.980
|22
|Polonya
|6.089.215
|18.058.859
|197
Rusya'ya en fazla ihraç edilen narenciye ürünleri ise şöyle oluştu:
|Ürünler
|2019 ihracatı (dolar)
|2020 ihracatı (dolar)
|Değişim (yüzde)
|Mandalina
33.909.136
|50.790.432
|50
|Limon
|30.962.679
|30.826.218
|0
|Portakal
|4.849.432
|22.173.261
|357
|Greyfurt
|11.166.736
|15.544.217
|39
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