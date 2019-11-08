Türkiye ve Rusya'nın başta Suriye olmak üzere çok boyutlu iş birliği güçlenmeye devam ederken, diplomatik alandaki başarı ihracata da taşındı

- Rusya'ya ihracat bu yılın 10 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 3,1 milyar dolara çıktı

- Türkiye'den 27 sektörün mallarının ihraç edildiği Rusya'ya en fazla dış satımı 486,4 milyon dolarla yaş meyve ve sebze gerçekleştirdi

- Bu yılın 10 ayında Rusya'ya en fazla ihracat artışını yüzde 220,2 ile savunma ve havacılık sektörü elde etti

Sürecek...