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Türkiye'den Rusya'ya 2019 yılında 3 milyar 873 milyon 643 bin 990 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den Rusya'ya geçen yıl 2 milyon 838 bin 251 tonluk ihracat karşılığında 3 milyar 873 milyon 643 bin 990 dolar gelir elde edildi.
Türkiye'nin 2019'da Rusya'ya yaptığı ihracat, önceki yıla göre miktar bazında yüzde 8, değerde ise yüzde 12 arttı.
Söz konusu dönemde Rusya'ya yapılan ihracatta yaş meyve sebze ürünleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye geçen yıl 1 milyon 44 bin 293 tonluk yaş meyve sebze ürünleri ihraç edilerek 746 milyon 430 bin 633 dolar gelir sağlandı.
Türkiye'den Rusya'ya geçen yıl yapılan yaş meyve sebze ürünleri ihracatı da önceki seneye oranla miktarda yüzde 1, değerde ise 13 artış gösterdi.
Türkiye'den Rusya'ya geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerden otomotiv endüstrisi ve yan sanayi 528 milyon 139 bin 771 dolarla ikinci, kimyevi maddeler ve mamulleri de 437 milyon 191 bin 74 dolarla üçüncü oldu.
Öte yandan, Doğu Karadeniz'den de Rusya'ya geçen yıl 175 milyon 950 bin 955 dolar tutarında 215 bin 208 ton ürün ihraç edildi. Trabzon'dan da 2019'da söz konusu ülkeye 205 bin 606 tonluk ihracat karşılığında 145 milyon 563 bin 601 dolar kazanç sağlandı.
"YAŞ MEYVE SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ PAZARI RUSYA"
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu'nun ihracattaki önemli pazarlardan biri olduğunu söyledi.
Yaş meyve sebze sektörünün de en önemli pazarının Rusya olduğunu vurgulayan Kalyoncu, Rus tüketicilerin kalite, uygun fiyat gibi nedenlerle birinci sırada Türk ürünlerini tercih etmesinden dolayı sektör ihracatının Rusya Federasyonu'na yoğunlaştığını ifade etti.
Kalyoncu, ihracatın daha da geliştirilmesi için pazarda karşılaşılan teknik engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Özellikle Rusya'nın hiçbir ülkeye uygulamadığı, domates ihracatımıza uygulanan birikimli kota uygulamasını kaldırması gerekiyor. Halen ülkemize tahsis edilen 150 bin tonluk kotanın dolmuş olması nedeniyle domates ihracatımız durdu. Rus makamlarından Türk domatesine uygulanan kotanın kaldırılmasını veya en azından yıllık kota uygulamasına geçilerek yıllık bazda ülkemize en az 300 bin ton domates kotası tahsis edilmesini talep ediyoruz."
Rusya'ya ihracattan beklentilerinin yüksek olduğuna işaret eden Kalyoncu, "Türkiye'nin ikinci sıradaki en büyük dış ticaret partneri olan Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızın 2020 yılında daha üst noktalara çıkacağından ümitliyiz. Özellikle yaş meyve sebze ürünlerindeki teknik engellerin kaldırılması ile ihracatımız çok daha üst noktalara ulaşacaktır." diye konuştu.
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