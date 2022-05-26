Rusya'ya "hastanelere saldırıları durdurma" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen asamblenin bugünkü oturumunda, Ukrayna delegasyonunun Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına dair Genel Kurul'a sunduğu tasarı oylandı.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 88 ülke, "Rusya'nın Ukrayna'daki hastaneler ve sağlık merkezlerine yönelik saldırılarını durdurması" karar tasarısına evet oyu verirken, 12 ülke hayır, 53 ülke çekimser oy kullandı, 30 ülke ise oylamada yer almadı.
Karar metninde ayrıca Rusya'ya "Ukrayna'daki sağlık çalışanlarını koruma ve saygı gösterme" çağrısı yapıldı.
"UKRAYNA'DA ÜZÜCÜ BİR İNSANİ KRİZE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"
Oylamadan önce konuşan Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, DSÖ'nün Ukrayna'daki durumu yakinen takip etmesini değerli bulduklarını belirterek, "Maalesef Ukrayna'da üzücü bir insani krize şahitlik ediyoruz." dedi.
Büyükelçi Arslan, çatışmalardan ötürü Ukrayna'daki sağlık hizmetlerinin aksamasından duyduğu endişeleri dile getirerek, "Siviller ve sivil altyapının korunmasına önem veriyoruz." ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yevheniia Filipenko ise "Rusya'nın işgalinin ülkesinde büyük çaplı sağlık ve insani krize yol açtığını" vurgulayarak, "Ukrayna'da sağlık merkezlerinin yok edilişi, binlerce sivilin ölümü ve sağlık sisteminin büyük oranda aksamasına şahitlik ediyoruz." diye konuştu.
Ülkede milyonlarca ton tahıl ürününün savaş nedeniyle ihraç edilemediğini vurgulayan Filipenko, "İşgalin daha kötüye götürdüğü küresel gıda krizi, milyonlarca kişiyi açlıkla tehdit etmektedir." uyarısında bulundu.
RUSYA'DAN TASARIYA TEPKİ
Rusya'nın Daimi Temsilcisi Büyükelçi Müsteşarı Alexander Alimov ise Ukrayna'nın Rusya hakkındaki iddialarını reddettiğini belirtti ve "Karar tasarısı bizim için kabul edilmez olup, siyasileştirilmiştir." açıklamasında bulundu.
Tasarının tek taraflı hazırlandığını öne süren Alimov, "Tasarıda Kiev yönetiminin Luhansk ve Donetsk'te yaşayan halka 8 yıldır yaptığı saldırılara yer verilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.
DSÖ'nün verilerine göre, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın Ukrayna'da sağlık merkezlerine gerçekleştirdiği 256 saldırıda 75 sivil hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise savaşın başlamasından bugüne kadar Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları sonucu 3 bin 998 kişi yaşamını yitirdi.
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