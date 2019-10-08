08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'den yılın 9 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na yapılan 412 milyon 651 bin 537 dolarlık yaş meyve sebze ihracatında ilk sırayı 75 milyon 846 bin 896 dolarla şeftali aldı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den yılın ocak-eylül döneminde Rusya Federasyonu'na 505 bin 547 ton yaş meyve sebze ihraç edildi.
Söz konusu tarihler arasında gerçekleştirilen yaş meyve sebze ihracatından 412 milyon 651 bin 537 dolar gelir sağlandı.
Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve sebze ihracatında ürün sıralamasında, 73 bin 455 tonla şeftali ilk sırada yer aldı. Bu ürünün ihracatından 75 milyon 846 bin 896 dolar kazanç sağlandı.
Geçen yılın aynı döneminde, Rusya'ya ihraç edilen 72 bin 897 tonluk şeftali ihracatından 66 milyon 856 bin 431 dolar elde edilmişti. Böylece Rusya'ya şeftali ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 1, değerde de yüzde 13 artış gösterdi.
Rusya Federasyonu'na yılın 9 aylık döneminde yapılan yaş meyve sebze ihracatının 101 bin 883 tonluk kısmı da Karadeniz'den gerçekleştirildi. İhracatın bu bölümünden sağlanan gelir 83 milyon 889 bin 335 dolar oldu. Bölgeden yapılan yaş meyve sebze ihracatında da şeftali ilk sırada yer aldı. 14 bin 541 tonluk şeftali ihracatından 14 milyon 946 bin 182 dolar gelir sağlandı.
"ŞEFTALİ, DOMATES VE ÜZÜM ÖN PLANA ÇIKTI"
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaş meyve sebze ihracatının birincil pazarının Rusya Federasyonu olduğunu söyledi.
Türkiye'den Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilen yaş meyve sebze ihracatının da geçen yılın aynı dönemine oranla arttığını vurgulayan Kalyoncu, yılın 9 aylık döneminde ülkeden Rusya Federasyonu'na ürün olarak yapılan ihracatta sırasıyla şeftali, domates ve üzümün ön plana çıktığını ifade etti.
"YIL SONU İHRACAT RAKAMLARINDAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"
Kalyoncu, Rus halkının Türk ürünlerine ilgisinin de giderek arttığına dikkati çekerek, bu kapsamda ihracatın pozitif yönde ilerlediğini vurguladı.
İhracattaki yıl sonu rakamlarından beklentilerinin yüksek olduğuna işaret eden Kalyoncu, "Yaş meyve sebze dış satımını giderek artıran ülkemizin ve bölgemizin yıl sonunda çok daha iyi ihracat rakamlarına ulaşacağına inanıyoruz. Bu yönde DKİB olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.
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