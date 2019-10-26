26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez Rusya Yatırım Konseyi Başkanı Artur Niyazmetov, "Yabancı partnerler bize güven duyuyor. Şu anda Rusya'ya 280 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım yapıldı." dedi.
Görev Holding tarafından düzenlenen Rusya Yatırım Günleri'ne İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Merkez Rusya Yatırım Konseyi Başkanı Artur Niyazmetov, Merkez Rusya Yatırım Konseyi Eş Başkanı Sergei Kachaev, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve birçok davetli katıldı.
Etkinlikte konuşan, Niyazmetov, "Rusya büyük ülke olduğundan 85 vilayet var. Bunlar 8 federal bölgeye ayrılmıştır. Merkez federal bölgesinde 18 vilayet vardır. Moskova'da dahil. 39 milyon kişi burada yaşıyor. Bugün merkez Rusya bölgesi pazar bakımından en büyük pazarı kapsamakta. Yıllık 168 milyar dolar hacmi var ve yabancı yatırımcıların bizde yaptığı yatırımlar sonucunda gördükki onların temel amacı bu pazara ulaşmaktı. Sonuç itibari ile bunun dışında Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri pazarınada ulaşabildiler" dedi.
Niyazmetov şöyle devam etti:
"Şu anda Rusya'da uygulanan yatırım teşvikleri nedeni ile daha kolay çalıştılar. Rusya'da ihracata yönelik projelerde destekleniyor. Rusya'nın iç pazarına gelen yatırımcılar buradan dünya pazarına çıktı. Merkez Rusya bölgesinden 20'den fazla ülke ile ticaret yapılıyor. Toplam ticaret hacmi geçen yıl yüzde 19 artarak 200 milyar doları aştı. Bizim bölgemiz birçok ekonomik gösterge bakımından lider konumundadır. Merkez Federal Bölgesinde aslında Rus ekonomisinin üçte biri toplanmıştır. Yatırımların yüzde 70'inden fazlası Merkez Federal Bölgesinde olmuştur.
Bu sene yatırım hızı yüzde 11 arttı.Bu aslında pazara çok somut bir sinyal vermiştir. Yatırımcılar Merkez Fedaral Bölgesine yatırımlar gerçekleştirmekte. Yabancı partnerler bize güven duyuyor. Şu anda Rusya'ya 280 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım yapıldı. Dünyadaki en iyi şirketler bizim ülkemize geldi."
İstanbul'da İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret ettiklerini ve iki ülke arasında birçok ortak noktanın bulunduğunu belirten Niyazmetov, Rusya'nın doğusunda bulunan Vladivostok şehrinin Çin'e ve ve Japonya'ya yakın olan şehir olduğunu İstanbul'a çok benzer bir şehir olup oralarda İstanbul gibi tepeler olduğunu kaydetti.
Niyazmetov, "Bizde de Altınboynuz koyu vardır. İstanbul'daki gibi İstanbul'un Vladivostok ile birlikte bizim en sevdiğimiz şehrimiz olacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.
Niyazmetov, Ankara ve İzmir'de yaptıkları toplantılarda çok büyük fayda sağlandığını kaydetti.
Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Şen ise bu toplantıları organize ederken Merkez Rusya Yatırım Konseyi ile birlikte Merkez Federal Bölgedeki 18 oblastın yatırım imkanlarını Türk sanayicisine, yatırımcılarına sundukları olanakları paylaşmak için düzenlediklerini belirtti.
Şen, "Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiğimiz toplantılar son derece başarı ile tamamlandı. Şimdiden çalışmaya başlayacağımız konular olgunlaşmaya başladı." dedi.
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