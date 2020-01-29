Rusya'ya 150 bin ton domates ihracat kotası doldu

29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ATB, 2020 yılı ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda sektörel sorunlar değerlendirildi. ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, 2019 yılı Mayıs ayı itibarıyla Rusya Tarım Bakanlığı'nın, Türkiye'den getirilen domatesin kotasını 100 binden 150 bin tona artırma kararı aldığı hatırlattı. Rusya'ya girişine izin verilen yaş ve soğutulmuş domates hacminin 150 bin ton olarak belirlendiğini anlatan Doğan, dün akşam itibarıyla bu kotanın dolduğunu açıkladı.
'RUSYA'NIN TONAJ ARTIRIMINI İSTİYORUZ'
Şu anda domates ihracatını risk alarak yaptıklarını belirten Cüneyt Doğan, Rusya'nın Türkiye'ye 150 bin ton kotasının dolmasıyla ürünleri her an geriye çevirebileceğini söyledi. Doğan, "Devletimiz kotanın kaldırılması ve ihracatın devam etmesi için başvuru yaptı. Ama sonuçlar daha netleşmedi, bekliyoruz. İhracatçılar ister istemez tedirgin. Rusya eğer kotayı açmazsa yeni pazar arayışına gireceğiz ya da iç pazarda ürünleri değerlendireceğiz" dedi. Domatesin kilosunun cinsine göre 4-6 lira arasında değiştiğini aktaran Doğan, "Kota dolduğu için her an kapılar kapanabilir, devam da edebilir. Bunu artık zaman gösterecek. Kapılar kapanır ürünler kalırsa, ister istemez ürün fiyatlarını da etkiler. Ürün fiyatları düşer ama çiftçi ucuz ürün sattığı için zarar eder" dedi.
BAHAR: KOTANIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, "Devlet bakanlarımız, Rus tarafıyla bu kotayla ilgili olarak istişarede bulunuyor. Biz kotanın tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için girişimlerde bulunduk. Ancak şu anda olumlu veya olumsuz geri dönüş alamadık. Şu anda kota durumu hala devam etmektedir. Bir sene içerisinde maksimum olarak 150 bin ton ihracat yapabiliriz. Bu kota dün akşam itibarıyla tamamen doldu" diye konuştu.
UÇAK KRİZİ DOMATES KOTASINI SINIRLANDIRDI
Türkiye ile Rusya arasında 2015'te yaşanan uçak krizi öncesinde Rusya'ya domates ihracatı yaklaşık 340 bin tondu. Kriz sonrasında getirilen yasaklarla domates ihracatı sıfırlandı. Rusya, 1 Aralık 2017'de 50 bin ton domates ithalatına izin verdi. 2018'de domates ithalatını iki kat artırarak kota 100 bin tona çıkarıldı. Ardından Rusya, 2019 yılında toplam 150 bin ton domates ithalatı yapılmasına onay verdi.
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