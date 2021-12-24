Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

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Rusya ve Ukrayna, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın arabuluculuğuyla Doğu Ukrayna bölgesinde ateşkes kararı aldı.

Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, "Önümüzdeki Noel döneminin gerilimsiz ve huzurlu geçmesini diliyoruz" diye konuşarak kararı doğruladı. Böylelikle iki ülke arasında imzalanan 2020 yılındaki ateşkes tekrar yürürlüğe girecek. Anlaşma Doğu Ukrayna bölgesinde geçerli olacak.

ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker yığdığını iddia etmişti. Rusya ise iddiaları reddederek bunun 'Rusyafobi' olduğunu açıklamıştı.