Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya ve Ukrayna 115'er mahkum askeri takas etti | Dış Haberler

        Rusya ve Ukrayna 115'er mahkum askeri takas etti

        Rusya ve Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğuyla 115'er esir askeri takas etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 14:08 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya ve Ukrayna arasında asker takası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya ve Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri'nin aracılık etmesinin ardından her iki taraftan 115 savaş esirini takas etti.

        Rusya, Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldırısı sırasında ele geçirdiği Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında olduğunu söyledi.

        İki ülke geçtiğimiz ay toplam 190 esir askerin takasını yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgiliye hediye haç! 37 suç kaydı çıktı
        Sevgiliye hediye haç! 37 suç kaydı çıktı
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünyanın en iyi 100 limanı arasında 4 Türk limanı var
        Dünyanın en iyi 100 limanı arasında 4 Türk limanı var
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        Habertürk Anasayfa