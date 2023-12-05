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        Haberler Dünya Rusya ve İran'dan Filistin görüşmesi

        Rusya ve İran'dan Filistin görüşmesi

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Filistin'deki durumu ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 23:29 Güncelleme: 05.12.2023 - 23:30
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        Rusya ve İran'dan Filistin görüşmesi
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        Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'da Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'ın bulunduğu Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan, bu toplantı kapsamında bir araya geldi.

        İki bakan görüşmede, İsrail-Filistin meselesi nedeniyle bölgedeki durumu, İran nükleer anlaşmasının canlandırılması gibi uluslararası ve karşılıklı çıkar sağlayan bazı bölgesel konuları ele aldı.

        Rusya-İran ilişkilerinin de masaya yatırıldığı görüşmede, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasıyla ilgili konular da istişare edildi.

        İkili ilişkilerin güçlendirilmesi isteğinin teyit edildiği görüşmede, Lavrov ve Abdullahiyan, Rusya ve İran arasında tek taraflı yaptırımların olumsuz sonuçlarının hafifletilmesi ile ilgili bildiri imzaladı.

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