        Rusya ve Hindistan Dışişleri Bakanları görüştü | Dış Haberler

        Rusya ve Hindistan Dışişleri Bakanları görüştü

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar Moskova'da bir araya geldi. Jaishankar, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, uluslararası ilişkilerde her zaman bir istikrar unsuru olmuştur." dedi.

        Giriş: 17.11.2025 - 20:24 Güncelleme: 17.11.2025 - 21:11
        Rusya ve Hindistan Dışişleri Bakanları görüştü
        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ikili ilişkileri ele aldı.

        Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'yı ziyaret eden Jaishankar ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

        Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Hindistan ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde geliştiğini belirterek, "Bu, dış politikadaki önceliğimiz." dedi.

        Hindistan ile ekonomi alanındaki işbirliğinin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Lavrov, iki ülkenin çeşitli uluslararası platformlarda işbirliğini sürdürdüklerini vurguladı.

        Lavrov, aralık başında başkent Yeni Delhi'de Rusya-Hindistan zirvesinin düzenleneceğini kaydetti.

        "Rusya-Hindistan ilişkileri, uluslararası ilişkilerde istikrar unsuru"

        Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da Rusya ile ilişkilere değinerek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, uluslararası ilişkilerde her zaman bir istikrar unsuru olmuştur. Bu ilişkilerin gelişmesi sadece ülkelerimiz için değil, tüm dünya için faydalı." değerlendirmesinde bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aralıkta Hindistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi Rusya ile çeşitli alanlarda bazı anlaşmalar üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Jaishankar, bu anlaşmaların iki ülkenin ayrıcalıklı stratejik ortaklığına katkıda bulunacağını belirtti.

        Lavrov ile görüşmede, Ukrayna krizi, Orta Doğu'daki durum ve Afganistan meselesini ele almayı planladığını dile getiren Jaishankar, çatışmaların durdurulmasından ve uzun vadeli barışın sağlanmasından yana olduklarını kaydetti.

