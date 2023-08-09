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        Haberler Enerji Rusya ve Güney Kore'dan Uganda'da nükleer adımı - Enerji Haberleri

        Rusya ve Güney Kore, Uganda'da nükleer enerji santralleri inşa edecek

        Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Rusya ve Güney Kore'nin ülkede nükleer enerji santralleri inşa etmeye başlayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 09:56
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        Rusya ve Güney Kore'dan Uganda'da nükleer adımı
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        Başkent Kampala'da 25 Afrika kahve üreticisi ülkenin lideri ve delegelerin katıldığı 2. G-25 Afrika Kahve Zirvesi'nde konuşan Museveni, ülkede inşa edilecek nükleer enerji santrallerine ilişkin Rusya ve Güney Kore ile müzakerelerin çoktan tamamlandığını bildirdi.

        Museveni, Rusya ve Güney Kore'nin 15 bin megavatlık 2 nükleer santral inşa edeceğini aktararak, "Nükleer proje, ulusların sosyo-ekonomik kalkınma için enerji güvenliğinin nasıl sağlanacağıyla uğraştığı kritik bir zamanda geliyor." ifadesini kullandı.

        Rusya'nın St. Petersburg kentinde 27 Temmuz'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde, Uganda ve Rusya'nın nükleer enerji santrali projesine yönelik anlaşma imzaladığı duyurulmuştu.

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        Yoweri Museveni, son ulusa sesleniş konuşmalarında, ülkenin farklı bölgelerine dağılmış çok fazla hidroelektrik potansiyele sahip olduğunu ancak sektördeki yeni teknolojileri keşfetmek için daha fazla ortaklığa ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

        Nükleer enerji geliştirmeye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Museveni, değişen hava modellerine işaret ederek hidroelektriğin artık güvenilir olmadığını ifade etmişti.

        Uganda Enerji ve Maden Geliştirme Bakanlığınca yürütülen araştırmada, ülkenin doğusunda büyük uranyum yatakları keşfedilmesinin ardından nükleer enerji üretme potansiyeline sahip olduğu doğrulanmıştı.​​​​​​​

        * Haberin görseli iStock'tan servis edilmiştir.

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