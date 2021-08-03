Rusya ve Brezilya yarı finalde rakip!

Ariake Arena'da oynanan çeyrek final maçında Rusya Olimpiyat Komitesi, Kanada'yla karşılaştı.

Rakibini 1 saat 39 dakika süren maçta 25-21, 30-28 ve 25-22 setlerle 3-0 yenen Rusya Olimpiyat Komitesi, adını yarı finale yazdırdı.

RUSYA'NIN RAKİBİ BREZİLYA

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek voleybolunda Brezilya, Japonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ariake Arena'da oynanan çeyrek final maçında Brezilya, ev sahibi Japonya'yla karşılaştı.

Rakibini, 1 saat 30 dakika süren maçta 25-20, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenen Brezilya, adını yarı finale yazdırdı.

Brezilya, yarı finalde Kanada'yı 3-0 mağlup eden Rusya Olimpiyat Komitesi'yle eşleşti. Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi maçı 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak.