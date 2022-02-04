Rusya ve Belarus, Ukrayna'nın kuzey sınırı yakınında ortak tatbikat düzenleyecek; NATO tabikata '30 bin asker katılacak' dedi
Rusya ve Belarus, Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın bölgelerde 10-20 Şubat arasında ortak tatbikatlar düzenleyecek. Rusya Savunma Bakanı bugün bölgeye giderek orduyu denetledi. NATO ise tatbikata katılacak asker sayısının 30 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.
Rusya ve Belarus, Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın bölgelerde 10-20 Şubat arasında ortak tatbikatlar düzenleyecek. Rusya Savunma Bakanı bugün bölgeye giderek orduyu denetledi. NATO ise tatbikata katılacak asker sayısının 30 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.
Reuters'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamasından aktardığına göre, Rusya'nın Belarus'taki askeri güçlerinde belirgin bir artış söz konusu.
NATO'nun yaptığı açıklamada, tatbikat için gönderilen Rus askerlerinin sayısının 30 bini bulabileceği söylendi. Stoltenberg, Rusya'nın oradaki askeri konuşlanmasının Soğuk Savaş'tan bu yanaki en büyük sayılara ulaştığını belirtti.
Bölgede, Spetsnaz özel harekat kuvvetlerinin yanı sıra SU-35 savaş uçakları, S-400 hava savunma sistemleri ve nükleer kapasiteli İskender füzelerin de olduğu aktarıldı.
ABD ve İngiltere geçtiğimiz günlerde, Moskova'nın savaş hazırlıklarını artırdığını dile getirmişti.
Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya'nın şu anda Ukrayna sınırları yakınına toplam 115 bin asker konuşlandırdığını söyledi.
Rusya ise Ukrayna sınırına askerlerini göndermeye başladığından bu yana işgal planının olmadığını belirtiyor.
Bölgedeki kuvvetlerinin sayısını açıklamayan Rusya, Belarus ile yapılacak ortak tatbikatın ise dışarıdaki saldırganlığı püskürtme provası olarak nitelendirdi ve tatbikattan sonra Belarus'un terk edileceğini ekledi.
Rusya Savunma Bakanı da Belarus'ta
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün Belarus'a giderek Rus ve Belarus askeri kuvvetlerini denetledi.
Şoygu ayrıca Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.
Reuters'ın Rus RIA haber ajansından aktardığına göre, Rus bakan, Lukaşenko'ya, bu yıl Belarus'la ortak 20 askeri tatbikat yapmayı planladıklarını ve Minsk'in "Batı'nın yıkıcı çizgisine" karşı çıkmasına yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.
İki taraf da asker gönderiyor
ABD ve NATO geçen hafta, NATO'nun etkinlik alanını genişletmesi ve Ukrayna'nın ittifaka katılmasını engelleme yönündeki Rusya taleplerini reddetmiş, ancak silah kontrolü ve güven artırıcı önlemler alma konusunda konuşmaya istekli olduklarını belirtmişti.
Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin taleplerinin Batı tarafından göz ardı edildiğini söyledi. Putin, ABD'nin kendisini savaşa çekmeye çalıştığını ekledi.
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Rusya ve Belarus, Ukrayna'nın kuzey sınırı yakınında ortak tatbikat düzenleyecek; NATO tabikata '30 bin asker katılacak' dedi/rusya-ve-belarus-ukrayna-nin-kuzey-siniri-yakininda-ortak-tatbikat-duzenleyecek-nato-tabikata-30-bin-3334314
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