Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Brown, 27 Kasım'da telefonda görüştü.

Rus tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, Amerikan tarafı, Rus birliklerinin Akdeniz'de yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikatıyla ilgili bilgilendirildi.

REKLAM advertisement1

Bu bilginin, ABD ve NATO gemilerinin, tatbikatın yapıldığı bölgenin yakınlarında bulunması ve olası olayların önlenmesi amacıyla iletildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 1-3 Aralık'ta Akdeniz'de tatbikat düzenlediğini, tatbikat esnasında yüksek hassasiyetli füzelerin kullanıldığını 3 Aralık'ta bildirmişti. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.