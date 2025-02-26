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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna'ya ait 128 İHA'yı gece yok ettik | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna'ya ait 128 İHA'yı gece yok ettik

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğunu ve Ukrayna'ya ait 128 İHA'nın imha edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:51 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:51
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        Rusya: Ukrayna'ya ait 128 İHA'yı gece yok ettik
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        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 128 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

        Rus hava savunma sistemleri tarafından 128 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 83'ünün Krasnodar, 1'inin Bryansk, 1'inin Kursk bölgeleri, 30'unun ilhak edilen Kırım, 8'inin Azak Denizi, 5'inin de Karadeniz üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

        Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA'lar ile sivil unsurlara saldırı düzenleme girişiminde bulunduğunu belirterek "Bunun sonucunda 3 bina hasar gördü. İlk belirlemelere göre yaralı ve ölü yok." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna tarafından düzenlenen İHA saldırısının, yıl başından bu yana en yoğunu olduğu belirtildi.

        Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Ocak'ta Ukrayna'ya ait 121 İHA'nın başkent Moskova dahil olmak üzere Rus bölgeleri üzerinde yok edildiğini duyurmuştu.

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        #rusya
        #Ukrayna
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