Rusya - Ukrayna savaşında gözünü kaybeden Irina Bilotserkovets dergiye kapak oldu

"HER YERİMDEN TÜPLER ÇIKIYORDU"

Irina Bilotserkovets, yaşadıklarını ise şöyle anlattı: Bir gözümü kaybetmiştim, her yerimden tüpler çıkıyordu, saçlarım ameliyattan dolayı kazınmıştı. Her yerimde dikişler ve yaralar vardı. Frankenstein'ın canavarından farksızdım. Çenem de parçalanmıştı.

Irina Bilotserkovets, "Artık güzel bir yüzüm yok ama vücudumun geri kalanı güzel" ifadelerini de kullandı.