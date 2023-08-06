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        Haberler Dünyadan Rusya - Ukrayna savaşında gözünü kaybeden Irina Bilotserkovets dergiye kapak oldu - Magazin haberleri

        Rusya - Ukrayna savaşında gözünü kaybeden Irina Bilotserkovets dergiye kapak oldu

        Rusya-Ukrayna savaşında yaralanarak gözünü kaybeden ve doktorların öleceğini söylediği Ukraynalı model Irina Bilotserkovets, geçirdiği operasyonların ardından hayata döndü. Bilotserkovets, daha sonra bir derginin kapak yüzü oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 10:48
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          Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko’nun asistanının eşi olan Ukraynalı model Irina Bilotserkovets, Rusya - Ukrayna savaşında yaralandı.

          Üç çocuğunun da içinde olduğu otomobiliyle eve dönerken bir anda çatışmanın ortasında kalan Bilotserkovets, tek gözünü kaybetti.

          Geçirdiği ameliyatlar sonrasında Playboy Dergisi'ne kapak olan Irina Bilotserkovets, yaşadıklarını anlatırken, "Yalnızca başımda inanılmaz bir acı hissettiğimi hatırlıyorum" ifadelerini kullandı ve doktorların kendisine "Büyük ihtimalle öleceksin" dediğini aktardı.

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          Irina Bilotserkovets, tedavi için Almanya'ya gitti. Berlin'deki bir hastanede büyük bir rekonstrüktif ameliyat geçirmek zorunda kaldı ve o zamandan beri Ukrayna'da bir direniş sembolü haline geldi.

          Bir gözünü kaybetmenin yanı sıra Irina Bilotserkovets'in çenesinde kırık ve vücudunda önemli yara izleri kaldı.

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          "HER YERİMDEN TÜPLER ÇIKIYORDU"

          Irina Bilotserkovets, yaşadıklarını ise şöyle anlattı: Bir gözümü kaybetmiştim, her yerimden tüpler çıkıyordu, saçlarım ameliyattan dolayı kazınmıştı. Her yerimde dikişler ve yaralar vardı. Frankenstein'ın canavarından farksızdım. Çenem de parçalanmıştı.

          Irina Bilotserkovets, "Artık güzel bir yüzüm yok ama vücudumun geri kalanı güzel" ifadelerini de kullandı.

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          Irina Bilotserkovets, ayrıca "savaş sırasında yaralanan ancak yaşama inancını kaybetmemiş Ukraynalı kadınların dayanıklılığına" vurgu yapan "Kadınlar Güçlüdür" özel sayısı için kapak pozu verdi.

          Dergi yaptığı açıklamada, onu yeni baskının "kahramanı" olarak nitelendirdi. Bilotserkovets şimdi Ukrayna askerleri için etkinlikler düzenlemek için çalışıyor.

        • 5

          Öte yandan dergi, koronavirüs pandemisinin başlangıcında çevrim içi olmaya karar verdikten sonra, son 18 ay içinde ilk kez bir sayı yayınladı, o da Irina Bilotserkovets'li sayı oldu.

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