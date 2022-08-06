"Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir aşamaya girmek üzere"

İstihbarat raporunda, Rus kuvvetlerinin, Ukrayna tarafından karşı saldırı beklentisiyle veya olası bir saldırıya hazırlık olarak güneyde toplandığı belirtilerek, “Rus askeri kamyonları, tankları, çekili topçu ve diğer silahlardan oluşan uzun konvoylar, Ukrayna'nın Donbas bölgesinden uzaklaşmaya devam ediyor ve güneybatıya yöneliyor” denildi.
Teçhizatın da ayrıca Rus işgali altındaki Melitopol, Berdiansk ve Mariupol’dan ve Rusya anakarasından Kerç Köprüsü üzerinden Kırım’a taşındığı bildirildi.
800 ila 1000 askerden oluşan Tabur Taktik Grupları’nın (BTG) Kırım'a konuşlandırıldığı ve neredeyse kesin olarak Herson bölgesindeki Rus birliklerini desteklemek için kullanılacağı belirtilen raporda, “02 Ağustos 2022'de Kırım'a yeni bir BTG konuşlandırıldı ve aynı zamanda BTG'ler Doğu Kuvvetler Grubu’ndan yeniden konuşlandırılıyor. Bunlar büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde Herson bölgesine gönderilecek” denildi.
Ukrayna kuvvetleri hedefini, Herson'u Rus işgali altındaki Kırım'a bağlayan stratejik olarak önemli demiryolu hattı da dahil olmak üzere Ukrayna'nın güney bölgelerinde artan sıklıkta köprüler, mühimmat depoları ve demiryolu bağlantılarına odakladığı ifade edilerek, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı yeni bir aşamaya girmek üzere. En ağır çatışmalar, Zaporizhzhya'dan Herson'a doğru güneybatıya uzanan ve Dinyeper Nehri'ne paralel uzanan yaklaşık 350 kilometrelik bir cephe hattına kayıyor” ifadelerine yer verildi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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