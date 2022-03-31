Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yaşanan süreçte Türkiye'nin diplomatik çabaları ve giderek artan rolü dikkat çekiyor. İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresinin Amerikan medyasında geniş ve olumlu yer bulduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Bundan sonra bu müzakerelerin devamı Türkiye'de olacak mı sorusu önemli ve eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelensky ile Putin'i bir araya getirirse bu çok ciddi bir başarı olur" dedi. Çınar "Dış politikada hem ABD ve AB ile hem de Ukrayna ve Rusya ile diyalog ağını genişleten bir Türkiye görüyoruz. Bu da Putin'i biraz daha sıkıştırarak bir karar verme noktasına getirebilir" şeklinde konuştu.

MASADA CİDDİ SORUNLAR VAR VE ÇÖZÜM YOK

Türkiye'nin diplomatik çabalarının hem Beyaz Saray hem de Pentagon tarafından memnuniyet ve takdirle karşılandığını belirten Ali Çınar "Türk-Amerikan ilişkilerinde hala masada S-400, YPG/PKK, FETÖ gibi çok ciddi sorunlar var ve çözüm yok gibi görünüyor. Türkiye'nin Ukrayna konusundaki çabalarının Türk-Amerikan ilişkilerini etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi.

YPG/PKK'YA 500 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE DESTEK

ABD'nin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna meselesinde garantör ülke olmasına sıcak bakacağını söyleyen Çınar "Ancak Türkiye-ABD ilişkilerini Ukrayna meselesinden ayrı olarak ele almak gerekiyor" dedi. Ali Çınar "Pentagon bütçesine baktığımda YPG/PKK'ya 500 milyon doların üzerinde destek var. S-400 konusu var, F-16'ların verilme ihtimali çok zor. Dolayısıyla 2022'de de Türkiye-ABD ilişkileri, donmuş bir şekilde sürecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.