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Rusya Ukrayna savaşı başladı, dolar 14 lirayı geçti! Dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu ve neden yükseliyor?

Rusya Ukrayna savaşı başladı, dolar 14 lirayı geçti! Dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'nın Donbas bölgesine operasyona başladı, döviz kuru hareketlendi. 24 Şubat Perşembe günü dolar kuru Türk lirası karşısında 14 liranın üzerine çıktı. Yatırımcıların ve ekonomi piyasalarının en çok araştırdığı konuların başında güncel dolar kuru ve doların yükselmesinin sebebi geliyor.

24.02.2022 - 15:09 | Güncelleme: DÖVİZ

  • Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonun ardından altın ve Euro kuru gibi Dolar kurunda da yükseliş gözlemlendi. Petrol fiyatlarındaki yükselişi takip eden dolar kuru artışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 24 Şubat Perşembe güncel dolar kuru ve dolar neden yükseliyor sorusunun cevabına haberimizde ulaşabilirsiniz... 

  • 24 ŞUBAT 2022 GÜNCEL DOLAR KURU NE KADAR? 

    Dolar kuru 24 Şubat Perşembe günü en yüksek 14,47 TL'den en düşük ise 13,77 TL'den işlem gördü.

    Dolar kuru bugün 15.05'te alışta 14,44'ten satışta ise 14,45'ten işlem gördü. 

     

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  • DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında dolar endeksi 96.5 puana çıkarken gelişen ülke para birimleri risk iştahının kapanmasıyla düşüşe geçti. Tahvil ve emtialara yönelik alımlar başta altın olmak üzere hızlandı. Petrol fiyatı son 8 yılın zirvesine tırmanarak 100 doları aştı.

  • TL'deki düşüş erken işlemlerde sınırlı kalsa da piyasalar açıldıktan sonra dolar kuru yüzde 3.7 yükselişle 14 TL'yi geçti ve 14.30 üzerini gördü. Dolar/TL dün 13.81'den kapanmıştı

    Euro/TL 16'nın üzerine çıkarken gram altın fiyatı da 910 TL civarında işlem görüyor.

    Borsa İstanbul ise açılışta yüzde 7.5 gerileyerek 1863 puana indikten sonra devre kesici çalıştı, işlemler 10:30'dan sonra devam edeceği söylendi.

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