Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonun ardından altın ve Euro kuru gibi Dolar kurunda da yükseliş gözlemlendi. Petrol fiyatlarındaki yükselişi takip eden dolar kuru artışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 24 Şubat Perşembe güncel dolar kuru ve dolar neden yükseliyor sorusunun cevabına haberimizde ulaşabilirsiniz...