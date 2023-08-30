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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna, Pskov Havaalanı'na İHA'larla saldırı düzenledi

        Rusya: Ukrayna, Pskov Havaalanı'na İHA'larla saldırı düzenledi

        Ukrayna'nın, Rusya'nın Pskov bölgesindeki havaalanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtilirken yerel haber ajansları, saldırıda 4 uçağın hasar gördüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:26 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:26
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        "Pskov Havaalanı'na İHA'larla saldırı düzenledi"
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        Pskov Bölge Valisi Mihail Vedernikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde Pskov havaalanına İHA saldırısı düzenlendiğini belirterek ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, verilen hasarın boyutunu belirleme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

        Tass Haber Ajansının acil servislere dayandırdığı haberde, Pskov havaalanına yönelik saldırıda 4 İl-76 tipi uçağın hasar gördüğü, bunlardan ikisinin yandığı bilgisi paylaşıldı.

        Öte yandan sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Pskov havaalanı olduğu iddia edilen görüntülerde, alevlerin içinde uçaklar yer alıyor.

        Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın İHA'larla saldırı girişimleri engellendi

        Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla saldırı girişimlerinin engellendiği belirtildi.

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        Ukrayna'ya ait 3 İHA'nın Bryansk bölgesi hava sahasında, bir İHA'nın da Oryol bölgesinde düşürüldüğü aktarılan açıklamada, saat 02.00 sularında Kaluga bölgesi semalarında bir İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, saat 02.30 sıralarında Kiev'in bir İHA saldırısının daha engellendiğine işaret edilerek "Ukrayna'ya ait bir İHA hava savunma sistemleri tarafından Ryazan bölgesinde yok edildi." ifadesi kullanıldı.

        Saat 03.30 sularında bir İHA'nın Moskova bölgesinin Ruzskiy ilçesinde düşürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, saat 04.00 sıralarında yine Ryazan bölgesinde Ukrayna'ya ait bir İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

        Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova'ya yönelik İHA saldırısında, ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar meydana gelmediğini kaydetti.

        Rusya Savunma Bakanlığın bir diğer açıklamasında, gece saatlerinde Rusya Karadeniz Filosuna ait deniz havacılık uçağıyla Karadeniz'de 50 kadar Ukrayna özel harekat kuvvetleri askerinden oluşan çıkarma gruplarının bulunduğu 4 hızlı askeri botun imha edildiği iddia edildi.

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        Ukrayna: Rusya, Kiev'e İHA ve füzeler kullanarak yoğun saldırı düzenledi

        Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini belirterek "Kiev, ilkbahardan bu yana böylesine güçlü bir saldırı yaşamamıştı. Düşman İHA'ları ve füzeleri kullanarak yoğun bir saldırı gerçekleştirdi." değerlendirmesini yaptı.

        Birkaç İHA grubunun Kiev'e farklı yönlerden fırlatıldığına işaret eden Popko, "Hava savunmamızın imkanları ve araçlarıyla 20'den fazla düşman hedefi imha edildi." ifadesini kullandı.

        Popko, İHA ve füze parçalarının şehrin birkaç bölgesine düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını belirtti.

        Füze parçalarının konut dışı binalara düştüğünü ifade eden Popko, parçaların düştüğü yerlerde çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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