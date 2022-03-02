RUSYA UKRAYNA BARIŞ MÜZAKERELERİ NEREDE?



Rus haber ajansı ve Peskov'un açıklamaları dışında 2. Kez yapılacak olan barış görüşmelerinin nerede ve saat kaçta olacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.



Rus interfax ajansı bugünkü haberinde görüşmenin bugün yapılmasının lojistik sorunlar nedeniyle mümkün olamayabileceğini duyurdu. Görüşmelerin bu akşam olup olmayacağı merak konusu.