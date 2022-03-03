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Rusya Ukrayna müzakereleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Rusya Ukrayna müzakereleri nerede?

Rusya Ukrayna müzakereleri ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. İlk görüşmelerde sonuç alınamamasından dolayı gözler 2. müzakerelere çevrilmişti. Konuyla ilgili olarak bugün Rusya Ukrayna müzakereleri ne zaman, saat kaçta başlayacak soruları gündem oldu. İşte ayrıntılar...

03.03.2022 - 13:02 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Tüm dünyanın gözünün çevrildiği Rusya Ukrayna savaşında 2. müzakereler için geri sayım başladı. Rusya ile Ukrayna'nın Belarus'taki ilk görüşmelerinin ardından ikinci görüşme bugün yapılacak. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

  • RUSYA UKRAYNA 2. MÜZAKERE NE ZAMAN?

    Rus basınında yer alan habere göre, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci tur görüşmeleri Belarus'un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’te saat 15.00 civarı başlayabilir.

     

  • "BU KONU ŞİMDİLİK TARTIŞILIYOR"

    Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Çarşamba günü Reuters'e verdiği demeçte,

    Rusya ile daha fazla müzakerelerin görüşüldüğünü söylemişti.

    İkinci tur görüşmelerin tarihi hakkında soruya yanıt veren Podolyak "Bu konu şimdilik tartışılıyor" dedi.

    Rus Ajansı ise görüşmelerin ileri bir tarihe ertelendiğini doğruladı. Rus ajansı "Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere ertelendi, ikinci tur daha sonraya bırakıldı" açıklamasında bulundu.

  • NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI!

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov "Siz batının güvenliğini doğu'nun güvensizliği üzerine kuramazsınız. Batı nasıl kendi başına bizim güvenliğimizi belirleyebilir ki? Batı nasıl enerji konusunda belirleyici olabilir?" dedi.

  • RUSYA, KIEV'İ BOMBARDIMANA TUTUYOR

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sekizinci günüde devam ederken, Rus güçleri başkent Kiev'i bombalıyor. Kiev'de çatışmalar artarken, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bugün ikinci kez müzakere masasına oturması bekleniyor. Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valery Zaluzhnyi "Irpin üzerinde bir Rus SU-30 savaş uçağını düşürdük" dedi.

     

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