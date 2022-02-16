Biden ile Putin arasında kazan-kazan taktiği mi?

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim inişli çıkışlı olarak devam ediyor. ABD Başkanı Biden'ın 'tatlı-sert' açıklamasına Kremlin'den Rusya Lideri Putin'in müzakereye olumlu baktığı mesajı geldi.
Son gelişmeleri haberturk.com'a değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Biden ve AB liderleri kamuoyuna 'biz elimizden geleni yaptık' demek istiyor, Putin ise şu andaki politikasıyla birçok lideri ayağına getirdi, top Putin'de" şeklinde konuştu. Bu süreçte Ukrayna'nın NATO üyeliğinin rafta kalabileceğini söyleyen Çınar "Bu ay içinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimalini zor görüyorum" dedi.
Dünya Rusya-Ukrayna gerilimine odaklanmış durumda. ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına Kremlin'den yanıt gecikmezken taraflar diplomasi ihtimalini göz ardı etmiyor. Biden "Diplomatik çabalarımız devam edecek" derken, Kremlin Putin'in müzakere için istekli olduğunu vurguladı. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, Biden yönetiminin 'Rusya her an işgal edebilir' açıklamalarını istihbarat raporları ve uydu görüntülerine dayandırdığını ifade ederek "Sonuçta Rusya'nın Ukrayna sınırında 150 bin askerinin olduğunu biliyoruz" dedi. Çınar "Biden yönetimi Putin gerilimi artırmaya devam ediyor, tansiyonu düşürmek için sinyal yok diyor" şeklinde konuştu.
TARAFLARIN KAZAN-KAZAN TAKTİĞİ
ABD Başkanı Biden'ın açıklamasının tatlı-sert olduğunu belirten Çınar "Yumuşak bir diplomasi mesajının yanı sıra işgal durumunda da kararlı bir şekilde bedel ödettirme mesajı verdi" dedi. ABD Başkanının ilk defa Rus halkına seslendiğine dikkat çeken Ali Çınar "Biden dünya kamuoyuna 'ben elimden geleni yaptım, uyardım ama Putin işgal etti' demeye getiriyor" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise şu andaki politikasıyla birçok dünya liderinin önünde liderlik gösterdiğini belirten Çınar "Putin kendi açısından Fransa, Almanya, İngiltere liderlerini Moskova'ya ayağına getirdi, Çin'e giderek ittifak gösterisi yaptı. Şu anda herkes Putin'e bakıyor, top Putin'de" ifadelerini kullandı.
UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ RAFTA KALABİLİR
Rusya-Ukrayna geriliminin inişli çıkışlı bir şekilde devam edeceğini tahmin ettiğini söyleyen Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Bu süreçte Ukrayna'nın NATO üyeliği rafta kalacak gibi görünüyor" dedi. NATO Savunma Bakanları toplantısı ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Almanya'da güvenlik konferansında yapacağı konuşmadan Rusya'ya yönelik önemli açıklamaların gelebileceğini ifade eden Çınar "Meselenin kısa dönemde çözülmesi çok zor görünse de Rusya'nın bu ay içinde Ukrayna'yı işgal etme ihtimalini de zor görüyorum" şeklinde konuştu.
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