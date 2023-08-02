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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna insansız deniz aracı Karadeniz'de saldırı girişiminde bulundu

        Rusya: Ukrayna insansız deniz aracı Rus gemisine saldırı girişiminde bulundu

        Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz'in güneybatısında sivil bir gemiye eşlik eden Rus savaş gemisine saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:19
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        "Ukrayna Rus gemisine saldırı girişiminde bulundu"
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        Sözcü Konaşenkov yaptığı açıklamada, saldırının bu gece düzenlendiğini belirtti.

        Konaşenkov, "Kiev rejimi Karadeniz'in güneybatısında sivil bir gemiye eşlik eden Rus savaş gemisine bir başka saldırı girişiminde daha bulundu. Ukrayna aracı, zamanında tespit ve imha edilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Rusya Savunma Bakanlığı dün de Ukrayna'nın Rus sivil nakliye gemilerine insansız deniz araçları ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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