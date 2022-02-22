Rusya, Ukrayna'daki diplomatlarını geri çekiyor

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Rusya, diplomatik personelini 'tehdit aldıkları için' Ukrayna'dan tahliye edeceğini açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Birinci önceliğimiz, Rus diplomatlar, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk çalışanları ile ilgilenmek. Rusya, hayatlarını ve güvenliklerini korumak için, çok kısa bir süre sonra Ukrayna'daki Rus misyonlarının personelini tahliye etmeye başlayacak"

Putin bugünkü konuşmasında, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak tanınması, Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulması ve Ukrayna'nın NATO üyelik sürecine son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Putin, 2014'te imzalanan Minsk Protokolü için ise "Bu anlaşma aslında Rusya, DHC ve LHC’yi tanımadan çok önce Kiev tarafından öldürüldü" diye konuştu.