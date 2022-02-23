Rusya Ukrayna'daki diplomatik personelini çekiyor!

Son dakika... TASS haber ajansı Rusya'nın, Ukrayna'daki diplomatik personelini ülkeden çekmeye başladığını aktardı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya, Kiev Büyükelçiliği'nde görevli diplomatik çalışanlarını tahliye etmeye başladı.

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