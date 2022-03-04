Rusya, Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santralini ele geçirdi
Birleşmiş Milletler yetkilileri, bombardımandan sonra ele geçirilen Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve radyasyon seviyelerinin normal olduğunu açıkladı. Batılı liderler Rusya'nın tüm kıtanın güvenliğini tehlikeye attığını söylerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Moskova'yı "nükleer terör"le suçladı.
Rusya, bu sabah erken saatlerde Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi. Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali.
Birleşmiş Milletler yetkilileri, bombardımandan sonra ele geçirilen Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve radyasyon seviyelerinin normal olduğunu açıkladı.
Ukrayna, santralin Rus birlikleri tarafından bombalandığını duyurdu.
Batılı liderler Rusya'nın tüm kıtanın güvenliğini tehlikeye attığını söylerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Moskova'yı "nükleer terör"le suçladı.
Zelenkskiy, Rusya'nın tarihteki en büyük nükleer facia olan Çernobil'in tekrarını istediğini savundu ve "Bir patlama olursa, her şeyin sonu gelir. Avrupa'nın sonu olur" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya santral çevresindeki askeri operasyonlarına son verme çağrısısında bulundu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau da "Rusya'nın korkunç saldırılarını" derhal durdurması gerektiğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise "bu sorumsuz saldırının" tüm Avrupa'nın güvenliğini doğrudan tehlikeye atabileceğini belirtti.
'Santralin altı güç ünitesinden biri zarar gördü'
Bir video kaydında, santralde meydana gelen patlamaların gökyüzünü aydınlattığı ve kalın bir duman tabakasının yükseldiği görülüyor.
Ukraynalı yetkililere göre santralin altı güç ünitesinden biri zarar gördü. Ancak yetkililer santralin hâlâ güvenli olduğunu söyledi.
Santral çalışanları ana tesisin dışındaki bir eğitim binasında çıkan yangının söndürüldüğünü ve saldırı sırasında altı reaktörden sadece birinin çalışmakta olduğunu belirtti.
Santralin yakınlarında yaşayan Kirill Dovzhik adlı bir görğü tanığı BBC'ye yaptığı açıklamada tesise Rus güçlerinin saldırdığını gördüğünü belirterek, "Bu bir terörizm. Sadece bölgemiz için değil, Ukrayna ve tüm dünya için kaygı verici bir durum" dedi.
BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), yangının santralin ana ekipmanını etkilemediğini ve radyasyon seviyelerinde artış olmadığını duyurdu.
Kurumun açıklamasında "santraldeki bu ciddi durum nedeniyle" IAEA'nin 7 gün 24 saat durumu izlediği belirtildi.
Ukrayna acil durum ekipleri başlangıçta yangına müdahale etmelerinin engellediğini söyledi.
Bunun ardından ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın itfaiyenin santrale girmesine izin vermesi çağrısında bulundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağıracağını açıkladı.
Uzmanlar, nükleer santrale saldırının daha önce görülmemiş bir şey olduğunu ve durumun hâlâ tehlikeli olduğunu söyledi.
Harvard Üniversitesi'nden nükleer güvenlik uzmanı Dr. Graham Allison, en kötü senaryonun, santralde çıkan bir yangının tesisin etrafında yıllarca etkili olabilecek bir radyasyon sızıntısına yol açması olduğunu belirtti.
Ancak Dr. Allison, Rus birliklerinin santrale saldırmaktan ziyade bölgenin elektriğini kesmeye çalışmak istemiş olabileceklerini söyledi.
Başkent Kiev'in yaklaşık 550 kilometre güneydoğusunda bulunan santral, Ukrayna'nın elektrik ihtiyacının dörtte biri kadarını karşılıyor.
Rusya ordusu işgalin ilk günlerinde Çernobil santralini ele geçirmişti.
Zaporijya santralinde çıkan yangın ve sonrasına yaşananlar Asya borsalarında hisselerin hızla düşmesine neden oldu.
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Rusya, Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santralini ele geçirdi/rusya-ukrayna-daki-avrupa-nin-en-buyuk-nukleer-santralini-ele-gecirdi-3364506
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