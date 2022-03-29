Rusya Ukrayna'daki askeri operasyonun ana hedefini açıkladı!

Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna'daki askeri operasyonun ana hedefi Donbas'ın özgürleştirilmesi. İlk aşamadaki ana hedefler tamamlandı" ifadeleri kullandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Ukrayna'nın artık bir hava gücü yok. NATO, Ukrayna'ya uçak ya da hava savunma sistemi sağlarsa Rusya uygun şekilde yanıt verecek" dedi.

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