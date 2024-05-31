Rusya: Ukrayna'da nükleer silah kullanımında blöf yapmıyoruz

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Rusya'nın önde gelen siyasetçilerinden Dmitry Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanma ihtimalinden bahsederken blöf yapmadıklarını ve Batı ile çatışmanın topyekûn bir savaşa dönüşebileceğini öne sürdü.

Medvedev, Moskova'nın Batı ile çatışmanın en kötü senaryoya göre geliştiğini ve 'hiç kimsenin bunun son aşamaya kadar tırmanmasını göz ardı edemeyeceğini' söyledi.

Rus siyasetçi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e, Rusya içindeki askeri hedeflere yönelik ABD tarafından tedarik edilen silahların kullanılması için izin verdiği iddialarının ardından bu açıklamaları yaptı.

Moskova'nın Ukrayna'da bulunan ve Rus askerlerine karşı saldırılarda pay sahibi olan Batılı askerleri 'yok edeceğini' söyleyen Medvedev, "Ukrayna'daki uzun menzilli silahların NATO askerleri tarafından kontrol edildiğini düşünüyorum" dedi.