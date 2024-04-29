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        Haberler Dünya Rusya, Ukrayna'da bir köyü daha ele geçirdi

        Rusya, Ukrayna'da bir köyü daha ele geçirdi

        Rusya, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde bulunan Semenivka köyünün ele geçirildiğini duyurdu. Rus ordusu dün de Novobakhmutivka'yı ele geçirmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 13:25 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:25
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        Rusya, Ukrayna'da bir köyü daha ele geçirdi
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        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda denge Rusya lehine bozulmaya devam ediyor.

        Ukrayna altyapısına ve kentlerine hava saldırınlarını sıklaştıran Rusya, dün ele geçirdiği bir köyü ardından bugün bir köyü daha aldığını duyurdu.

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Semenivka köyünü ele geçirdiklerini açıkladı.

        Bakanlık dün, son günlerde çatışmaların odak noktası haline gelen Ocheretyne'ye yakın bir başka köy olan Novobakhmutivka'nın ele geçirildiğini duyurmuştu.

        Ukrayna Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Oleksandr Syrskyi dükü açıklamasında, Rusya'nın doğu cephesinde ilave kuvvet yığınağı yapması sonucu Ukrayna ordusunun konumunun zayıfladığını, bazı bölgelerde geri çekilmeler yaşandığını ve Rus ilerlemesine karşı toprak kaybettiklerini söylemişti.

        Ukrayna tarafı, ABD Temsilciler Meclisi tarafından 60 milyar dolarlık yardım paketinin onayının 'geciktirilmesinin' cephede yaşanan problemlerin ana sebebi olduğunu öne sürüyor.

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