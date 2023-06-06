Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Sel uyarısı verildi!

HABERTURK.COM / Reuters

Ukrayna, Rus güçlerinin ülkenin güneyindeki büyük bir barajı vurduğunu ve sel tehlikesinin olduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, baraj patlamasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ile olağanüstü toplantı yapmak için bir araya gelecek.

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Nova Kakhova Barajı'nı vurduğunu bildirdi, Dnipro Nehri etrafında yaşayanların tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, nehrin sağ kıyısında ve Herson şehrinin bazı kısımlarında bulunan 10 köyde yaşayanların gerekli eşyalarını alarak evden ayrılması istendi.

Herson Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Prokudin, sabah saatlerinde Telegram'da paylaştığı videoda "Rus ordusu bir terör eylemi daha gerçekleştirdi, su beş saat içinde kritik seviyelere ulaşabilir" dedi.

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