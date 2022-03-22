Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerde ne kadar ilerleme sağlandı?
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı bitirme müzakeresinin Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le aynı masaya oturmadan, yani doğrudan görüşme yapmadan mümkün olmayacağını söyledi. Ankara'ya göre ise Putin, önce müzakere heyetlerinin çalışmalarının tamamlanması gerektiği görüşünde.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı bitirme müzakeresinin Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le aynı masaya oturmadan, yani doğrudan görüşme yapmadan mümkün olmayacağını söyledi.
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna'yı işgal hareketinde binlerce kişi hayatını kaybetti, 10 milyona yakın kişinin de evlerini terk ettiği tahmin ediliyor.
Bu ortamda Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler ilk haftadan beri sürüyor.
Zelenskiy, Ukrayna'nın Interfax ajansının haberine göre, pazartesi günü yaptığı konuşmada, bu görüşmelerin sonuca bağlanması ve savaşın sona ermesi için liderler düzeyinde görüşmenin gerekli olduğunu söyledi. Kendisinin böyle bir görüşmeye hazır olduğunu belirten Zelenskiy, gerçekleşse bile nihai sonuca ilk görüşmede ulaşılamayabileceğini de sözlerine ekledi.
Kalın: Putin önce müzakere heyetinin çalışmalarını tamamlaması gerektiği görüşünde
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ATO Congresium'da düzenlenen 17'nci Ankara Kitap Fuarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ile Zelenskiy'ye liderler düzeyinde gerçekleşecek görüşmeler için Türkiye'nin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirten Kalın, Zelenskiy'nin bu teklife açık olduğunu; fakat Putin'in müzakere heyetinin çalışmalarının tamamlanması gerektiği kanaatinde olduğunu söyledi:
"Cumhurbaşkanımız hem Putin'e hem de Zelenskiy'ye bir çağrıda bulundu. Bir an önce liderler düzeyinde gerçekleşecek olan görüşmeyle temel konuların ele alınması noktasında bir arabulucu rol oynayacağını ifade etti. Zelenskiy bu teklife açık ama Putin pozisyonların yeteri kadar yakın olmadığını, liderler düzeyinde gerçekleşecek bir görüşme için müzakere heyetinin çalışmalarının tamamlanması gerektiği kanaatinde. Biz hem Rusya tarafı hem de Ukrayna tarafı ile yakın temas halinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz."
Kalın, 24 Mart'ta yapılacak NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden dahil bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacağını belirtti.
Müzakere heyetlerinin görüşmeleri sürüyor
Ukrayna müzakere heyetinden Mikhaylo Podolyak BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkesinin gösterdiği direncin Rusya'yı "gerçeği daha yeterli şekilde değerlendirmeye ittiğini" ve bunun da görüşmelerin seyrini değiştirdiğini söyledi.
Zelenskiy'nin danışmanı ise BBC'ye, Rusya'nın barış konusunda henüz "ciddi olmadığını" söyledi.
Bu sırada Türkiye'nin çabaları, sonuç vermese de önemli bir adım atılmasının önünü açtı ve Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba 10 Mart'ta Antalya'da bir araya geldi. Bu hafta başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, iki ülkenin müzakerelerde birbirine yakınlaştığını belirtti ancak detay vermedi.
Zelenskiy, hafta başında İsrail parlamentosuna yaptığı konuşmada, gelecekte yapılacak olası bir en üst düzey görüşmenin Kudüs'te gerçekleşebileceğini söyledi.
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Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerde ne kadar ilerleme sağlandı?/rusya-ukrayna-arasindaki-gorusmelerde-ne-kadar-ilerleme-saglandi-3383510
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