Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye'den alınan domates kotasını 250.000 tona yükseltilmesini teklif etti. Haber dün Interfax haber ajansında yer aldı. Mevcut kota 200.000 ton seviyesinde.

Türkiye'nin Rusya'nın savaş uçağını düşürdüğü için özür dilemesinin ardından iki ülke arasındaki gerilimin düşmesiyle

Rusya Türkiye'den sebze alımına getirdiği yasağı 2017 yılının Kasım ayında kaldırmış ancak kota getirmişti.