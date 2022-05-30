Rusya temel önceliğinin 'Donbas'ın özgürleştirilmesi' olduğunu açıkladı

Donetsk'te bir Ukrayna askeri hasar tespiti yapıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız televizyonu TF1'e verdiği mülakatta, Ukrayna'nın Donbas bölgesinin "özgürleştirilmesinin" Moskova için koşulsuz bir öncelik olduğunu söyledi.

Rusya, 3 ayı geride bırakan Ukrayna işgalinde ülkenin doğusunda yer alan, Donetsk ve Luhansk'tan oluşan Donbas bölgesine odaklanacağını ilan etmişti.

Lavrov, Rusya'nın devam eden işgalini savunduğu konuşmasında, yaptıkları operasyonun amacının Ukrayna'yı "silahlardan arındırmak" olduğunu ileri sürdü.

Rus Dışişleri Bakanı Moskova'nın bir süredir devam eden "neo-Nazi rejimiyle savaştıkları" savını da yineledi.

Öte yandan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu iddialarını yalanladı.

Donbas'a odaklanan savaş

Başlangıçta Rusya'nın amacının Ukrayna'nın büyük şehirlerini ele geçirmek ve hükümeti devirmek olduğu tahmin ediliyordu. Ancak, sert bir direnişle karşılaşan Rusya'nın savunma yetkilileri, "operasyonun ilk aşamasında hedeflediklerine genel olarak ulaştıklarını" ve birliklerin başkentin çevresindeki bölgelerden çekildiğini söylemişti.

Bunun ardından Rus yetkililer, planlarının Rusça konuşan Donbas bölgesine odaklanarak, bölgeyi "özgürleştirmek" olduğunu duyurdu.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1496167912201232394?s=20&t=De6hAH231hF7V5MpjO8h4w

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin içinde belirli alanları 2014'teki çatışmalardan bu yana fiilen kontrolü altında tutan Rusya yanlısı ayrılıkçılar, bu alanlarda tek taraflı olarak bu iki "cumhuriyet"i ilan etmişti.

TF1 televizyonuna konuşan Lavrov, "Rusya Federasyonu tarafından bağımsız devletler olarak tanınan Donetsk ve Luhansk'ta kazanmak, koşulsuz önceliğimiz" dedi.

Lavrov, Ukrayna'nın geri kalan bölgelerine hitaben, "Özünde Rus karşıtı olan neo-Nazi rejimi altında yaşamaya dönmekten mutlu olup olmamak onlara kalmış" ifadelerini kullandı.

Ukrayna şehirlerindeki insani yıkımla ilgili soru üzerine Lavrov, "Rus askerleri sivil altyapıya zarar vermemek konusunda katı emirler altındadır" dedi.

Rusya 24 Şubat'ta işgal operasyonunu başlattığından bu yana, BM verilerine göre, 4 bin 31 sivil öldürüldü, 4 bin 735 sivil yaralandı. 14 milyonu aşkın kişi ise evlerini terk etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı Donbas bölgesinde "açıkça soykırım politikası" uygulamak ve şehirleri küle çevirmeye çalışmakla suçladı.

Zelenskiy konuşmasında, Rusya'nın sadece Ukrayna ordusunu değil, sivil halkı da hedeflediğini, insanları doğrudan öldürmeye ya da sürgüne göndermeye çalıştığını söyledi.