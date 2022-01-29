Rusya, tatbikatlarına Belarus’ta devam ediyor

Kasım 2021’in başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında imzalanan, iki ülkenin ekonomi ve askeri alanlarda üzere işbirliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşma sonrası başlatılan Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatları devam ediyor.