Rusya: Tahıl koridoru anlaşmasından çekilebiliriz

Reuters

Rusya'nın Cenevre'deki Birlemiş Milletler Temsilcisi Gennady Gatilov, Reuters'a verdiği demeçte Rusya'nın taleplerinin karşılanmaması halinde önümüzdeki ay tahıl anlaşmasından geri çekilebileceklerini söyledi.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşma BM ve Türkiye arabuluculuğuyla Temmuz ayında İstanbul'da imzalanmıştı.

Gatilov, BM'ye endişelerini içeren mektup verdiklerini belirterek, "Anlaşmada bizim açımızdan bir şeylerin olduğunu görmezsek, bizi bağışlayın ama anlaşmaya farklı bir şekilde bakmak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

BM yetkilileri anlaşmanın yenilenmesini görüşmek için pazar günü Moskova'da temaslarda bulunacak.

Dünyanın en büyük tahıl üreticileri olan Rusya ve Ukrayna arasından sağlanan anlaşmada küresel gıda krizinin önüne geçilmesine katkı sağladı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.



