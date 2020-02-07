Rusya: Suriye hava savunması neredeyse yolcu uçağını vuruyordu

07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD üslerini vuran İran, aynı gün yanlışlıkla hava savunma sistemleriyle Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağını da düşürmüş ve olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
Dün gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında benzer bir olayın kıyısından dönüldüğü ortaya çıktı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şam'a iniş yapmaya çalışan Airbus A320 tipi 172 yolculu bir ticari uçak, Suriye hava savunma sistemleri tarafından neredeyse düşürülüyordu.
Hava savunma sistemlerinden kurtulan uçağın, Suriye'nin Akdeniz kıyısında bulunan Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığı belirtildi.
RIA haber ajansı, hava savunma sistemlerinin aynı saatlerde gerçekleşen İsrail saldırısı nedeniyle aktif olduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, gece 2.00 sularında İsrail'e ait 4 F-16'nın Şam'ın arka mahallelerini 8 füze atışıyla vurduğunu, uçakların operasyon sırasında Suriye hava sahasına girmediklerini açıkladı.
Sözcü, "İsrail ordusunun, Suriye füzelerini engellemek için yolcu uçaklarını kalkan olarak kullanması İsrail Hava Kuvvetleri’nin yaygın bir uygulaması haline geldi.” diye konuştu.
Uçağın hangi şehirden Şam'a uçtuğu ve hangi havayolu şirketine ait olduğu henüz açıklanmadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!