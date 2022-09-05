Rusya sevkiyatı kesti, Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 arttı: AB enerji bakanları Cuma günü olağanüstü toplanacak
Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarik ettiği ana boru hatlarından Kuzey Akım 1 üzerinden gaz akışını kesmesiyle birlikte gaz fiyatları yükselişe geçti. Gaz fiyatlarının bugün yüzde 30'dan fazla artması Avrupa Birliği'ni (AB) harekete geçirdi. AB enerji bakanları Cuma günü krizi görüşmek üzere bir araya gelecek.
Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarik ettiği ana boru hatlarından Kuzey Akım 1 üzerinden gaz akışını kesmesiyle birlikte gaz fiyatları yükselişe geçti. Gaz fiyatlarının bugün yüzde 30'dan fazla artması Avrupa Birliği'ni (AB) harekete geçirdi. AB enerji bakanları Cuma günü krizi görüşmek üzere bir araya gelecek.
BBC tarafından görülen taslak metne göre enerji fiyatlarıyla mücadele için getirilen öneriler arasında gaz dışındaki enerji kaynakları için geçici tavan fiyatı uygulaması, elektrik talebinin azaltılması ve enerji piyasasına destek paketleri yer alıyor.
Rusya, Cuma günü Kuzey Akım 1 boru hattının 3 gün sürmesi planlanan bakım çalışması sonrasında yeniden açılacağını açıklamıştı ancak borularda bir sızıntı olduğu ve kesintinin devam edeceği belirtildi. Boru hattının ne zaman açılacağı ise açıklanmadı.
Avrupa çapında bazı hükümetler, artan enerji maliyetleriyle mücadele planlarını açıkladılar. Almanya'nın Pazar günü açıkladığı 65 milyar euro'luk destek planı, ekonomik açıdan en kırılgan kişilere tek seferlik ödemeler yapılmasını ve yoğun enerji tüketen firmalara vergi indirimleri yapılmasını öngörüyor.
İsveç ve Finlandiya da enerji şirketlerine yönelik milyarlarca dolarlık destek paketleri açıkladı.
İsveç hükümeti enerji şirketlerine 23 milyar euroyu bulan likidite garantileri vereceğini duyurdu. Maliye Bakanı Mikael Damberg Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında, tedbire elektrik ticareti yapan şirketlerin artan teminat şartlarını karşılaması için ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Şirketlerin Pazartesi günü itibarıyla teknik açıdan temerrüde düşme riskiyle yüzleştiği de belirtildi.
Finlandiya hükümeti de şirketlere sağlanan garantiler için 10 milyar euro ayrıldığını açıkladı.
Finlandiya Ekonomi Bakanı Mika Lintilä, Pazar günü yaptığı açıklamada, önlemin enerji endüstrisinin Lehman Brothers benzeri bir çöküş yaşamasını engellemeye yönelik olduğunu söyledi.
Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da ise enerji fiyatlarının yükselişini protesto eden yaklaşık 70 bin kişi koalisyon hükümetini eyleme geçmeye ve AB ile NATO'ya karşı çıkmaya çağırdı.
AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'nin Cuma günü yapılacak bakanlar toplantısında enerji türev piyasalarının geçici olarak kapatılması ve enerji piyasası katılımcıları için Avrupa'da kredi desteğinin sağlanması gibi önerileri sunması bekleniyor.
Kuzey Akım 1 boru hattı, St Petersburg yakınlarındaki Rusya kıyılarından kuzeydoğu Almanya'ya kadar uzanıyor ve günde 170 milyon metreküpe kadar gaz taşıyabiliyor.
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Rusya sevkiyatı kesti, Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 arttı: AB enerji bakanları Cuma günü olağanüstü toplanacak/rusya-sevkiyati-kesti-avrupa-da-gaz-fiyatlari-yuzde-30-artti-ab-enerji-bakanlari-cuma-gunu-olaganust-3517651
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