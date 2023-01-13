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Rusya Savunma Bakanlığı: Soledar şehrini kontrol altına aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Soledar şehrini dün tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Giriş: 13.01.2023 - 13:58 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya Savunma Bakanlığı: Soledar şehrini kontrol altına aldık
AA

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Donetsk'teki Soledar şehrinin dün tamamen kontrol altına alındığı ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta Donetsk bölgesinde bulunan Podgorodnoye yerleşim birimini kontrolü altında aldığını kaydedilmiş ve Soledar şehrindeki durumla ilgili de "Rusya hava indirme birlikleri, Soledar'ı şehrin kuzey ve güney kesimlerinden bloke etti. Rus Hava Kuvvetleri, düşmanın destek noktalarına saldırıyor. Saldırı timleri şehirde çatışıyor" ifadesini kullanılmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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