Rusya, Karadeniz'e giren ABD gemisini izlemeye aldı

ABD Donanmasının 6. Filosuna ait LCC 20 Borda numaralı, 188 metre uzunluğundaki "USS Mount Whitney" adlı savaş gemisi Karadeniz'e ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’e giren ABD donanmasına ait "Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin izlemeye alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD donanmasına ait geminin, bugün Karadeniz’e girdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasının, Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisinin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçtiğimiz pazar günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Karadeniz'e askeri gemiler göndererek bölgeye istikrar kazandırmadığını, kıyı ülkelerini çatışmacı politikalara yönlendirmeye çalıştığını ifade etmişti.