Rusya açıkladı: 10 bin asker üslerine dönüyor

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Rusya'dan yapılan açıklamada, 1 ay boyunca Güney Askeri Bölgesi'nin tüm askeri birimlerinin saha eğitimi aldığını ve düzenlenen tatbikatların sona ermesinin ardından bölgedeki Rus askerlerin üslere çekildiğini duyurdu.

Açıklamada, tatbikatların Kırım, Astrakhan, Volgograd, Rostovi Kuzey Osetya, Abhazya ve Kuban'da düzenlendiği kaydedildi. Tatbikatlarda eğitim alan 10 bine yakın askerin de üslerine geri döndüğü belirtildi.

ABD, SINIRDA 100 BİNDEN FAZLA ASKER OLDUĞUNU BELİRTİYOR

ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker yığdığını iddia etmişti.

Rusya ise iddiaları reddederek bunun 'Rusyafobi' olduğunu açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Batı'yı Avrupa'daki gerilimi tırmandırmakla suçladı ve Rusya'nın herhangi bir saldırganlığa 'gerektiği kadar' yanıt vereceğini ve ordusunu daha da geliştirebileceğini söylemişti.