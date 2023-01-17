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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus askeri birlikleri denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki "özel askeri operasyona" katılan Rus askeri birliklerini denetledi

Giriş: 17.01.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus askeri birlikleri denetledi
Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus askeri birlikleri denetledi
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AA

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da savaşan askeri birliklerde denetlemelerde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şoygu, Ukrayna’daki “özel askeri operasyon” esnasında “Doğu” askeri birlik karargahını teftiş ederek, birliğin komutanı Korgeneral Rustam Muradov’dan mevcut durum ve askeri birliklerin muharebe eylemleri hakkında bilgi aldı.

Birliklerin tahkimatı ve sahada güvenli şekilde konuşlandırılması için gereken koşulların oluşturulması hususuna dikkat çeken Şoygu, sağlık meselesi ve cephe gerisindeki çalışmalarla da ilgilendi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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