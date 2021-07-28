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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: DEAŞ'ın Afganistan'a ilerlediğini tespit ettik

Rusya Savunma Sergey Şoygu, Suriye ve Libya dahil olmak üzere başka ülkelerdeki DEAŞ militanlarının Afganistan’a ilerlediğini tespit ettiklerini ifade etti

28.07.2021 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanı Şoygu: DEAŞ'ın Afganistan'a ilerlediğini tespit ettik - Haberler
Reuters

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus haber ajansı İnterfax'ın aktardığı habere göre Suriye ve Libya dahil olmak üzere başka ülkelerdeki DEAŞ militanlarının yer değiştirdiğini ve Afganistan’a ilerlediğini tespit ettiklerini söyledi.

Şoygu, "Sınırda yaşanan olaylar ve militanların Tacikistan topraklarına sızma girişimleri elbette göz ardı etmiyoruz. Gerekirse Tacikistan’a askeri destek sunarız" dedi.

Şoygu, Afganistan'dan herhangi bir tehdit gelmesi durumunda Tacikistan'a destek olacaklarının altını çizdi.

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