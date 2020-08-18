AA

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu ve Esper, iki ülkenin yürüttüğü askeri faaliyetler esnasında meydana gelen hadiseleri önlemek amacıyla karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve şeffaflıkla ilgili sorunları ele aldı.

İki bakan, dünyanın çeşitli bölgelerindeki durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu.